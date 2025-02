Israel suspende libertação de prisioneiros palestinianos

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta madrugada, que a libertação de prisioneiros palestinos durante a trégua em Gaza será adiada até que o Hamas acabe com as “cerimónias humilhantes” realizadas na entrega de reféns israelitas.

No sábado, tal como nas trocas anteriores, o Hamas submeteu os reféns libertados (exceto Al-Sayed) a etapas com milicianos antes de os entregar à Cruz Vermelha.

O acordo previa a libertação de 620 palestinos no passado sábado. Seria a sétima e a maior libertação de palestinos de prisões israelitas desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas que entrou em vigor, a 19 de janeiro. O grupo incluía 445 palestinos que tinham sido detidos em Gaza.

O Hamas diz que a recusa de Israel em libertar o sétimo grupo de palestinos no prazo acordado “constitui uma violação flagrante” do acordo de cessar-fogo .

O grupo islamita divulgou mesmo na noite anterior um vídeo de propaganda que mostrava dois outros prisioneiros ainda no enclave, Evyatar David e Guy Gilboa Dalal, a assistir à libertação, de manhã, de Omer Wenkert, Omer Shem Tov e Eliya Cohen.

A partir do veículo, os dois reféns apelaram a Netanyahu para que prosseguisse com o cessar-fogo.

Israel condiciona agora a libertação dos prisioneiros palestinianos à garantia, por parte do Hamas, da libertação dos próximos reféns em Gaza, embora o comunicado não especifique se isso afeta apenas os quatro mortos que os islamitas deverão entregar na próxima quinta-feira (a última da primeira fase do cessar-fogo) ou o resto dos cativos no enclave.