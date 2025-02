Merz quer formar rapidamente coligação de governo na Alemanha

"Os democratas-cristãos vão honrar a sua responsabilidade de formar um governo depois de ganharem as eleições alemãs. O mundo lá fora não está à espera da Alemanha e não está à espera de longas conversações de coligação em negociações", declarou Merz nas primeiras palavras dirigidas aos seus apoiantes na sede do partido, em Berlim.

Conservador, católico. Segundo as sondagens, Fried(...)

Cerca de meia-hora depois da divulgação das projeções assim que as urnas fecharam, às 18:00 locais (17:00 de Lisboa), Merz, acompanhado de vários dirigentes da CDU, subiu ao palco instalado na sede do partido, repleta de apoiantes, que celebraram de forma pouco efusiva o triunfo 'magro' -- que exigirá uma coligação -, mas acolheram naturalmente o futuro chanceler com uma grande ovação.

Agradecendo aos apoiantes por encherem o edifício Konrad-Adenauer-Haus, Merz disse que "hoje é uma noite para celebrar, mas amanhã [segunda-feira] é para começar a trabalhar".

Os conservadores da CDU venceram as legislativas de hoje na Alemanha, seguidos da extrema-direita da Alternativa para a Alemanha, AfD, que obteve uma votação recorde, segundo as primeiras projeções das televisões alemãs.

De acordo com as projeções, a CDU obteve 29%, a AfD 19,5%, os sociais-democratas do SPD 16% e a Esquerda (Die Linke) 8,5%.

Estes resultados deverão forçar a CDU a negociar um Governo de coligação com os socialistas do SPD, do chanceler cessante Olaf Scholz.