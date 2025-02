Número de mortos em desabamento de telhado em centro comercial no Peru sobe para oito

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência do desabamento do telhado de uma praça de alimentação num centro comercial no noroeste do Peru, de acordo com um novo balanço das autoridades.

O pesado telhado de ferro do centro comercial Real Plaza em Trujillo, cidade na região de La Libertad, caiu na noite de sexta-feira sobre dezenas de pessoas que estavam no local.

Um balanço anterior dava conta de seis mortos e de pelo menos 78 feridos.

"É de salientar que, até à tarde de sábado, 22 de fevereiro, mais de 80 pessoas ficaram feridas e oito morreram, incluindo três menores", declarou, nesse mesmo dia, o Ministério do Interior em comunicado.