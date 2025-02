Rússia responde a Zelensky com novos ataques com drones sobre Kiev

A Rússia responde a Zelensky com novo ataque a Kiev. Três horas depois de Zelensky ter admitido que pode deixar a Presidência em troca da paz no país, a Rússia volta a desencadear um ataque com drones a metade da Ucrânia, incluindo o centro de Kiev. Em toda a cidade escutam-se os disparos das baterias antiaéreas que tentam travar a progressão de vários engenhos não tripulados que percorrem a área metropolitana de Kiev.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko,apela aos habitantes que recolham a abrigos. “As forças de defesa aérea estão a trabalhar na capital para combater os UAVs inimigos, que entram, em particular, no centro da cidade", escreveu nas suas redes sociais. Os drones de fabrico iraniano são desenhados para se despenharem causando explosões nos alvos que contactam. No caso da capital, os canais especializados em informação militar apontam para drones que se encaminham para Kiev a partir do leste.

O ataque desta noite surge depois da maior ofensiva com drones sobre a Ucrânia desde 24 de Fevereiro de 2022. Na última noite, durante 6 horas, 267 drones entraram no espaço aéreo ucraniano, 138 dos quais foram abatidos pela defesa área ucraniana. Em Kiev, a queda de destroços atingiu diversos bairros, danificando duas casas e uma estação de correios, de acordo com a administração militar de Kiev. Os drones causaram ainda 3 feridos na região de Odesa no sul do país.

O ataque mais grave sucedeu na cidade natal de Zelensky. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas num ataque com um míssil em Kryyvi Rih, onde os danos se estenderam a 12 apartamentos , uma unidade industrial, um lar e uma igreja, de acordo com informação oficial.

Defesa antiaérea pedida aos Estados Unidos

Entre as principais garantias de segurança que Zelensky tenta incluir no pacote de medidas que leva ao cessar-fogo, está o reforço das defesas antiaéreas. "A pessoa [Putin] que lançou 267 drones é a que quer o fim da guerra?", perguntava esta tarde o Presidente ucraniano numa conferência de imprensa onde questionava a possibilidade de fazer eleições no atual contexto.

"Precisamos de mais 20 sistemas de defesa Patriot, equivalem exatamente a 35 mil milhões de dólares. Se os Estados Unidos me derem 35 mil milhões em Patriots, consideraremos que investiram 35 mil milhões. E depois, da nossa parte, estaremos prontos para investir os restantes 35 mil milhões", exemplificava Zelensky com pormenores em negociação com os Washington.