Suspeito do ataque de Mulhouse em prisão preventiva

O principal suspeito, de 37 anos, foi detido pouco depois do ataque na posse da faca com a que matou um transeunte, um português de 69 anos, e feriu pelo menos três agentes da polícia municipal, enquanto gritava "Allah Akbar" ("Alá é grande").

O presumível autor do ataque fatal de sábado em Mulhouse , em França, um argelino ilegal, detido pouco depois do ataque, está em prisão preventiva , enquanto o Governo francês convocou um conselho interministerial sobre o controlo da imigração para quarta-feira.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou um "ato de terrorismo", enquanto o ministro do Interior, Bruno Retailleau, pôs em causa a falta de cooperação da Argélia.

O anterior atentado mortal em França foi contra a Torre Eiffel, e provocou um morto e dois feridos em dezembro de 2023 em Paris.

O principal suspeito "está inscrito no FSPRT", o ficheiro de tratamento dos alertas para a prevenção da radicalização de natureza terrorista, segundo o procurador de Mulhouse, Nicolas Heitz, que abriu um inquérito antes de a Pnat tomar conta do caso.

Retailleau acrescentou que o suspeito tinha "um perfil esquizofrénico" e que o seu ato tinha "uma dimensão psiquiátrica".

Retailleau recordou ainda que o suspeito estava sujeito a uma obrigação de saída do território francês e acusou a Argélia de o ter recusado em 10 ocasiões.

Foi aberta uma investigação por homicídio em ligação com ato terrorista e por tentativa de homicídio de pessoas com autoridade pública em ligação com ato terrorista.