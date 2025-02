Turista portuguesa morre em despiste de viatura em São Tomé

Uma turista portuguesa de 54 anos morreu este sábado em São Tomé, na sequência do despiste de uma viatura durante uma excursão turística no sul do arquipélago, que provocou ainda três feridos, confirmaram fontes hospitalares e dos bombeiros.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu durante a manhã, na localidade de Ponta Baleia, quando um grupo de oito turistas regressava do extremo sul de São Tomé, em duas viaturas.

Uma das viaturas capotou e uma das turistas acabou por morrer no local, por volta das 11:00. Outros três turistas, que seguiam na mesma viatura, ficaram feridos.

A vítima mortal é natural de Arrifana, em Santa Maria da Feira.

Numa nota divulgada na página da Internet da Presidência da República é referido que o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, "está a acompanhar a situação dos cidadãos nacionais, vítimas de acidente durante uma excursão turística em São Tomé e Príncipe".

"À família da vítima, com quem falou telefonicamente, apresenta sentidas condolências, esperando a rápida recuperação dos feridos", lê-se na nota.