Verdes dispostos a continuar a integrar o governo alemão

O candidato dos Verdes a chanceler, Robert Habeck, afirmou este domingo que está disposto a continuar a assumir responsabilidades no governo, caso o vencedor das eleições, o líder da União Democrata-Cristã (CDU), Friedrich Merz, coloque essa hipótese.

"Os Verdes querem continuar a assumir a responsabilidade. Se tal é possível, veremos depois de uma longa noite", disse Habeck, vice-chanceler e ministro da Economia do antigo Governo do social-democrata, Olaf Scholz.

De acordo com as projeções das sondagens à boca das urnas publicadas pelas televisões públicas ZDF e ARD, os Verdes obtiveram entre 12,4% e 13% dos votos, ligeiramente abaixo do resultado das eleições anteriores, que, com 14,7% dos votos, havia sido o melhor resultado de sempre do partido.

"Chegaram a prever um resultado inferior a 10%, após a dissolução da coligação governamental. Conseguimos inverter esta tendência e aproximarmo-nos do resultado das últimas eleições", sublinhou Habeck.

Segundo as projeções, a CDU obteve 29% dos votos, a AfD 19,5%, os sociais-democratas do SPD 16% e a Esquerda (Die Linke) 8,5%.