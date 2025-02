Zelensky disponível para renunciar se isso significar paz na Ucrânia

Volodymyr Zelensky está disponível para renunciar se isso significar a paz na Ucrânia e a garantia da adesão do país à NATO.

"Se precisarem que eu deixe esta cadeira, estou pronto para o fazer, e também posso trocá-la pela adesão da Ucrânia à NATO", disse o Presidente da Ucrânia numa conferência de imprensa, este domingo, em Kiev, onde fez o balanço dos três anos da invasão russa.

Zelesnky respondia à perguntas de um jornalista que o questionou sobre se estaria disposto a desistir de ser Presidente em troca da paz. "Sim, ficaria feliz, se for pela paz da Ucrânia", respondeu.

Esta posição surge depois de Donald Trump ter acusado Zelensky de ser um "ditador sem eleições" por não ter convocado presidenciais desde o início da invasão russa, algo que está previsto na Constituição do país, uma vez que a Ucrânia está sob lei marcial desde 24 de fevereiro de 2022. O Presidente dos EUA também considerou que foi Kiev a começar a guerra.



Ainda sobre as eleições, Zelensky deixou algumas perguntas no ar: “Como se reconheceria eleições onde metade da população não poderia votar? Porque esse seria o caso… As pessoas esquecem-se disso e de questões como, 'O que fazemos com os territórios temporariamente ocupados, como é que essas pessoas vão votar?'"

O Presidente perguntou também como votariam as pessoas que estão na linha da frente, a combater.

Ainda sobre a América, e sobre a pretensão de Trump em fechar um acordo com Kiev sobre minerais e outros recursos naturais, Zelensky disse estar pronto para negociar, mas sem comprometer gerações futuras da Ucrânia.

“Um acordo tem de ser assinado de forma a que os parceiros continuem amigos", disse o chefe de Estado. "Não posso assinar aquilo que dez gerações futuras da Ucrânia terão de pagar. Tem de ser justo.”

Reforço das Forças Armadas é necessário

Numa altura em que Donald Trump parece mais disponível para negociar com a Rússia e ceder à vontade de Vladimir Putin para chegar a um acordo de paz, Zelensky centrou-se no que é necessário para manter a segurança do seu país: reforço das forças armadas e garantias de segurança, onde tem incluído, desde sempre, a adesão à NATO e à UE.

“Estamos gratos pelo apoio. Já recebemos no total 320 milhões: 120 mil milhões da Ucrânia, 100 mil milhões da Europa e outros parceiros, como o Japão, e 100 mil milhões de apoio dos EUA”, disse o Presidente, recapitulando os pacotes de ajuda recebidos.

“Precisamos de garantir a soberania da Ucrânia. Estamos preparados para negociar e podemos falar das questões dos recursos naturais. Estamos prontos para negociar pelo fim desta guerra”, disse, numa alusão à vontade expressa por Trump de explorar as terras-raras da Ucrânia.