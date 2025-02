Alemanha. Merz assume vontade de formar governo com sociais-democratas

O líder dos conservadores da CDU, Friedrich Merz, vencedor das eleições legislativas de domingo na Alemanha, assumiu esta segunda-feira a vontade de formar uma coligação governamental com os sociais-democratas do SPD, esperando alcançar um acordo até à Páscoa.

"Estou determinado a manter discussões positivas, rápidas e construtivas com os sociais-democratas, a fim de formar um governo de coligação [...] por volta da noite de Páscoa, a 20 de abril", dentro de sensivelmente dois meses, declarou Merz, na sede da União Democrata-Cristã (CDU), em Berlim.

Apontando que o bloco conservador -- formado pela CDU e a sua congénere bávara União Social Cristã (CSU) -- conquistou 208 assentos no futuro Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão), o que, juntando aos 120 deputados eleitos pelos socialistas do SPD, do chanceler cessante Olaf Scholz, permite obter 328 lugares dos 630 do parlamento, Merz observou que estão reunidas as condições para reeditar a chamada «grande coligação».

"E é exatamente isso que queremos", assumiu Merz, que já descartara qualquer cooperação com o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), a segunda força política mais votada nas eleições de domingo.