Está a descer a probabilidade do asteroide 2024 YR4 colidir com a Terra

Na mais recente atualização da Agência Espacial Europeia (ESA), desta segunda-feira, a probabilidade de o asteroide 2024 YR4 embater com a Terra desceu para 0.002%.

Este valor vai ao encontro das expectativas das organizações que monitorizam este e outros corpos celestes.

Tanto a ESA como a NASA têm trabalhado no estudo da órbita, trajetória, dimensões e composição do asteroide 2024 YR4, que poderia colidir com o nosso planeta a 22 de dezembro de 2032.

De acordo com anteriores divulgações, as agências espaciais continuam a recolher informação e têm ainda duas observações agendadas para março e maio recorrendo ao telescópio James Webb Space.

Segundo a lista de risco da ESA, o 2024 YR4 foi classificado em nível zero na escala de Torino, descendo da posição 3 que lhe foi atribuída aquando da primeira observação.