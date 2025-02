Europa precisa de 300 mil novos soldados se perder apoio dos EUA

Contudo, para os 300 mil soldados europeus terem o mesmo impacto que as tropas norte-americanas, os autores do estudo avisam que é preciso aumentar a coordenação militar europeia “rapidamente” ou aumentar o número de tropas “significativamente por mais de 300 mil”.

O cálculo baseia-se na atual assunção do planeamento militar da NATO, que determina que, em caso de ataque da Rússia a um país europeu da Aliança Atlântica, as 100 mil tropas dos EUA destacadas na Europa seriam rapidamente aumentadas em cerca de 200 mil unidades.

De acordo com o "think tank" Bruegel e o Instituto Kiel para a Economia Mundial , seria necessário “um aumento das capacidades europeias equivalente à capacidade de combate de 300 mil soldados norte-americanos, com um foco em forças mecanizadas e blindadas”. Isto traduz-se, dizem os dois institutos, em 50 novas brigadas europeias.

Entre os problemas está a falta de ativos estratégicos europeus, como na aviação militar e a nível espacial, que os EUA usam para facilitar as suas operações — e, neste momento as operações militares da Ucrânia. A Europa precisa também de “criar capacidades de aviação e de transporte, e capacidades de mísseis, guerra de drones e de comunicação e informação”.

No caso do atual apoio militar à Ucrânia, substituir o apoio norte-americano é mais fácil, afirma o estudo. Desde o início do atual conflito, a soma do apoio dos EUA é de 64 mil milhões de euros, enquanto a Europa (incluindo o Reino Unido) enviou apoio no valor de 62 mil milhões. Para substituir totalmente os Estados Unidos, os europeus precisariam de gastar “apenas outros 0,12% do seu PIB”.

Na reunião desta segunda-feira dos ministros dos Negócios Estrangeiros, os responsáveis da UE discutiram uma proposta de Kaja Kallas e do Serviço de Ação Externa da União para aumentar o apoio militar de curto prazo à Ucrânia - um pacto que pode atingir os 20 mil milhões de euros, segundo o “Politico”.

O estudo do Bruegel e do Instituto Kiel para a Economia Mundial aponta que, para servir de dissuasão à Rússia, a despesa militar europeia tem de subir para cerca de 3,5% do PIB europeu, em cerca de 250 mil milhões de euros no curto prazo.

Esse valor seria gasto não só nas novas tropas, mas em novo equipamento. Os autores do estudo apontam que, para uma dissuasão europeia “credível”, seriam necessários 1.400 tanques, 2 mil veículos de combate de infantaria e 700 peças de artilharia, como lançadores múltiplos. Além disso, seria necessário aumentar a produção de drones para cerca de 2 mil munições de longo alcance por ano.