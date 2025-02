Europeus "podem participar" na resolução do conflito na Ucrânia, diz Putin

Veja também:

O Presidente russo, Vladimir Putin, mostrou-se esta segunda-feira favorável à participação dos europeus na resolução do conflito na Ucrânia e a investimento norte-americano para explorar minerais estratégicos nos territórios ucranianos ocupados pelo exército russo.

"Estamos prontos para atrair parceiros estrangeiros para os nossos novos territórios históricos que foram devolvidos à Rússia. Há aqui certas reservas. Estamos prontos para trabalhar com os nossos parceiros, incluindo os americanos, nas novas regiões", disse Putin numa entrevista televisiva.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho; anunciou em setembro desse ano a anexação das províncias de Donetsk e Lugansk (leste) e de duas outras - Kherson e Zaporijia - cujo território é em parte controlado por forças ucranianas.

A entrevista foi divulgada no dia em que se assinalam três anos sobre o início da invasão russa e enquanto decorrem contactos diretos entre Washington e Moscovo sobre um acordo de paz na Ucrânia, excluindo o bloco europeu e Kiev.

Putin afirmou que os europeus "podem participar" na resolução do conflito na Ucrânia.

Em relação ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que hoje recebeu líderes europeus em Kiev, o líder russo sustentou que está a tornar-se uma "figura tóxica" na Ucrânia.