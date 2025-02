“Fiz coisas terríveis”, admite cirurgião francês acusado de abusar de 299 pacientes

Joël Le Scouarnec, cirurgião francês de 74 anos, acusado de abusar de 299 pessoas, a maioria das quais crianças, assumiu, esta segunda-feira, no tribunal em Vannes, ter feito “coisas horríveis”, conta o “Guardian”.

No primeiro dia do julgamento, Scouarnec disse: “Fiz coisas horríveis.” E garantiu estar “perfeitamente consciente de que estas feridas não podem ser apagadas nem curadas”.

O cirurgião é acusado de violar ou abusar sexualmente das vítimas, enquanto estavam anestesiadas ou a recuperar de operações. Crimes ocorreram entre 1989 e 2014.

Em 2017, os vizinhos do cirurgião em vizinhos em Jonzac, a norte de Bordéus, denunciaram-no à polícia. Quando os detetives revistaram a casa de Scouarnec, encontraram discos rígidos com milhares de vídeos e fotografias de pornografia infantil, além de cadernos com relatos de abusos dos pacientes.

Segundo o “Guardian”, quase todas as crianças desconheciam os abusos até que a polícia as ter ido procurar.

Mais de 60 advogados representam as vítimas e as suas famílias. Duzentas e cinquenta e seis das vítimas tinham menos de 15 anos.