Macron avisa Trump: “Paz não pode significar rendição da Ucrânia”

“Quero ser bastante claro, estamos comprometidos com uma paz duradoura. Precisamos de fazer mais pela segurança na Europa” , sublinhou ainda.

Com Trump ao lado, Emmanuel Macron fez questão, esta segunda-feira, de lembrar que está ao lado da Ucrânia, e não da Rússia. “ Paz não pode significar a rendição da Ucrânia”, disse.

Na mesma conferência de imprensa, Trump garantiu, mais uma vez, que o fim do conflito está para breve. “É altura de terminar com a guerra. Vamos fazê-lo. Desde o meu regresso tivemos mais progresso do que nos últimos três anos.”

Disse também ter a “esperança” de que o seu maior legado “seja como pacifista”.

O presidente dos EUA admitiu que a sua comitiva e a de Putin estão em contacto constante. Antes de eu chegar aqui não havia comunicação com a Rússia. Uma das primeiras chamadas que fiz foi para Putin”, disse.

Macron não se pronunciou diretamente a respeito das conversas de Trump com Putin. Comentou apenas que “é sempre bom discutir” com outros líderes, “especialmente quando discordamos deles”.

O presidente francês deixou de falar com o líder da Rússia depois do massacre de Bucha, na Ucrânia, revelou o próprio.