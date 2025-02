A Moldova e Ucrânia farão parte do mercado europeu de eletricidade, até ao início de 2027.

O anúncio será feito esta segunda-feira por Ursula von der Leyen, em Kiev, no contexto de uma visita à Ucrânia para assinalar os três anos da guerra contra a Rússia.

Esta entrada no mercado europeu faz parte das garantias de segurança que a UE oferece a Kiev, anuncia a Comissão Europeia. A Europa promete acelerar ainda a aposta nas energias renováveis ucranianas, com o aumento de 25% da capacidade atual.

Uma nova tranche de 3,5 biliões de euros chega aos cofres da Ucrânia em Março. Até agora a União Europeia e os seus Estados-membros contribuíram com 134 biliões de euros. A par disse, entrou esta segunda-feira em vigor o 16.º pacote de sanções contra a Rússia.

Von de Leyen assinalará em Kiev que a Comissão Europeia apresentará no Conselho Europeu de 6 de Março um plano para aumentar a produção de armamento na Europa.



Numa declaração conjunta assinada pelos presidentes do Conselho, Comissão e Parlamento Europeus há um parágrafo específico em jeito de recado a Washington, sublinhando "a importância de se manter a solidariedade transatlântica e global com a Ucrânia". As instituições europeias sublinham a necessidade de garantir que o foco da comunidade internacional deve estar no apoio à Ucrânia para alcançar "uma paz abrangente, justa e duradoura baseada na Fórmula de Paz apresentada pela Ucrânia".