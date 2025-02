Nações Unidas. EUA votam contra resolução pela unidade territorial da Ucrânia

Viola no saco

24 fev, 2025 Ucrânia 19:40

EUA são TRAIDORES e como todos os traidores, devem pagar por isso. Zelensky, chama o Canadá, a Coreia do Sul, o Japão, Israel, a UE - pelo menos os países que contam e deixa de fora os cavalos-de-troia da Rússia como a Hungria e a Eslováquia - e com as devidas cautelas, a China. Quando o pato americano perceber que te estás a entender com a China, mete a viola no saco.