Rússia não vê condições para retomar diálogo com a Europa

Pontapé

24 fev, 2025 Europa 15:50

A "abordagem" que estás à espera oh Peskov, será a entrega dos misseis Taurus à Ucrânia com a devida licença para esta os usar como quiser, fora o reforço de envio de sistemas anti-aéreos tanque e armamento. E como cá pela Europa já se percebeu qual a ideia de Moscovo sobre "negociações" estamo-nos nas tintas para "diálogos-monólogos" com a Rússia. Sobre a Rússia, só nos interessa uma coisa: saber como lhe dar um bom pontapé que a empurre para dentro das suas fronteiras.