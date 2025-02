Se Zelensky é um ditador, então e Putin? “Não uso palavras de ânimo leve”

O Pato americano

24 fev, 2025 É doido todos os dias 19:37

Não sei porque é que Zelensky ou alguém ainda não disse a este pato americano, que além do apoio europeu ter sido maior que o americano, a maioria desse apoio foi gasto na industria militar americana a comprar armas e munições, pelo que nem se pode falar em "doações", pois os ucranianos pagaram a maior parte do que receberam, e do que receberam tarde e a más horas. O Pato americano pode vir com as mentirolas do costume que Zelensky mostra-lhe o dedo do meio, tal como mostrou a Lavrov e às exigências russas para um cessar-fogo.