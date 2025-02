Três homens julgados por roubo de sanita (de ouro)

Começou esta segunda-feira, em Inglaterra, o julgamento de três homens acusados de roubar uma sanita de ouro de 98 quilos, avaliada em 6 milhões de euros.

A peça de arte chamada “America”, da autoria do artista italiano Maurizio Cattelan, encontrava-se em exposição no Palácio de Blenheim, local onde nasceu Winston Chruchill.

Segundo foi revelado em tribunal, o roubo constituiu um “ataque audacioso” que demorou cinco minutos. O roubo ocorreu em 2019.

Um dos acusados, Michael Jones, de 39 anos, nega a acusação de roubo. Também Frederick Sines, de 36 anos, e Bora Guccuk, de 41, disseram estar inocentes de conspirarem para converter ou transferir propriedade criminosa, nomeadamente ouro. Um quarto homem chamado James Sheen, de 29 anos, já havia sido declarado culpado do roubo.

O procurador Julian Christopher disse que um grupo de cinco homens conduziu dois veículos roubados através de portões de madeira fechados em direção ao terreno do palácio, antes do amanhecer do dia 14 de setembro.

De acordo com o Ministério Público britânico, os assaltantes entraram por uma janela, arrombaram uma porta, arrancaram a sanita do local e cinco minutos depois saíram do edifício. Esta invasão terá acontecido com recurso a marretas deixadas no local, pelo que foi revelado em tribunal.

O procurador afirma, também, que “a peça de arte nunca foi recuperada. Parece ter sido separada em pedaços menores de ouro e nunca foi recuperada”, para facilitar a venda.

O julgamento deverá durar cerca de quatro semanas.