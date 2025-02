Ucrânia. Montenegro garante que Portugal continuará ao lado de Kiev

O primeiro-ministro saudou esta segunda-feira o povo ucraniano e garantiu que Portugal continuará ao lado de Kiev na procurada de uma paz justa, inclusiva e duradoura, quando se assinala o terceiro ano desde o início da guerra na Ucrânia.

Numa declaração escrita na rede social X, Luís Montenegro escreve que "é tempo de por fim a uma flagrante violação dos valores da democracia e do direito internacional".

"No 3.° aniversário da agressão da Rússia contra a Ucrânia, saúdo o povo ucraniano pela sua bravura na defesa da liberdade, soberania e integridade territorial", refere o primeiro-ministro.

E a mensagem termina com uma garantia: "Portugal esteve desde a primeira hora ao lado da Ucrânia no exercício do seu legítimo direito à autodefesa, e continuará ao seu lado na procura de uma paz justa, inclusiva e duradoura".