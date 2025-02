Apagão no Chile deixa milhões às escuras

Um corte de eletricidade generalizado deixou quase todo o território do Chile, esta terça-feira, às escuras, avança a imprensa internacional. Para evitar sobressaltos, o governo local já declarou o recolher obrigatório entre as 22h00 e as 6h00 de amanhã.

Milhões de pessoas no país sul-americano foram afetadas pelo apagão, assim como empresas e outros serviços. Hospitais e prisões foram obrigados a ativar geradores de emergência para manter os equipamentos essenciais em funcionamento.

Segundo o Serviço nacional de resposta a desastres do Chile (Senapred), o apagão afetou 14 das 16 regiões do país.

A origem da falha de energia estará numa linha de alta tensão que transporta energia do Deserto do Atacama, no norte do país, até à capital, Santiago. O que terá levado ao corte, porém, ainda não é público.