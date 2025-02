Corunha "adota" migrantes que intervieram em ataque homofóbico

Esta segunda-feira, numa cerimónia oficial, Inès Rey, autarca da Corunha, reconheceu os atos de heroísmo dos dois homens naturais do Senegal.

Os dois homens referiram que apenas fizeram o que consideravam que estava correto, tentando parar a violência. Em frente a amigos e outros convidados, na segunda-feira, a presidente da Câmara Municipal entregou-lhes placas que lhes atribuem o estatuto de “Filhos Adotivos da Corunha”, permitindo a regularização da sua situação.

“Nós não somos heróis, apenas fizemos o que tínhamos de fazer”, disse N´Diaye, citado pela agência de notícias AFP.

Os dois migrantes senegaleses também foram testemunhas cruciais no julgamento dos culpados da morte de Luiz, realizado em novembro do ano passado. O juiz declarou quatro homens culpados de homicídio, com o tribunal a ordenar sentenças entre os 10 e 24 anos.

Todos os anos, dezenas de milhares de migrantes provenientes, maioritariamente, do Mali, Senegal e Marrocos chegam a Espanha ilegalmente, atravessando o Mediterrâneo de barco.