Quem é o cirurgião acusado de abusar de 299 pacientes em França? Há provas? Tem cadastro?

Começou nesta segunda-feira o maior julgamento de abuso sexual infantil na França: 299 alegadas vítimas abusadas sexualmente em 10 hospitais e clínicas ao longo de 25 anos por um único médico. Os abusos terão ocorrido desde 1986 até 2014.

Das alegadas vítimas, as mais velhas têm atualmente perto de 50 anos enquanto a mais nova tem 17. Muitos dos abusos ocorridos terão acontecido enquanto as vítimas estavam sedadas.

Quem é o acusado?

Joël Le Scouarnec, cirurgião reformado de 74 anos, é acusado de ter cometido abuso por décadas. Na segunda-feira, no começo do julgamento em Morbihan, admitiu que os danos que causou são “irreparáveis”.

“Cometi atos desprezíveis”, disse. “Eu devo a estas pessoas e aos seus entes queridos admitir as minhas ações e as suas consequências”, afirmou ainda.

Tem cadastro?

O acusado cumpre atualmente uma pena de prisão de 15 anos por ter sido anteriormente declarado culpado de violação e abuso sexual infantil a pacientes hospitalares.

O reformado cirurgião era contratado tanto por instituições públicas como privadas e nunca foi impedido de trabalhar, ainda que em 2005 já tivesse sido condenado por ter em sua posse imagens de abusos sexuais de crianças.

Em 2020, foi declarado culpado de abusar das suas sobrinhas, além de outras duas menores.

No atual processo, mais de uma dúzia de pacientes tentaram juntar-se ao atual caso em julgamento, no entanto a lei francesa impediu-os, pois as situações prescreviam os 30 anos, pelo que não poderiam ser reivindicadas. Cerca de 80 testemunhos, não terão, por isso, sido admitidos em tribunal.

Que provas tem a polícia?

No centro deste caso, a principal evidência é o diário escrito pelo próprio Joël Le Scouarnec. Os escritos retratam eventos reais nos quais crianças terão sido abusadas. A defesa afirma que os diários detalham fantasias.

Documentos judiciais apresentados pela acusação indicam que ele admitiu ter começado a escrever o diário em 1990, escrevendo regularmente até 2016, um ano antes de se reformar. As entradas no diário descrevem como terão ocorrido os abusos.

Quanto tempo vai durar o julgamento?

É esperado uma duração de 4 meses para o julgamento, que já atingiu proporções nacionais, uma vez ter ocorrido poucas semanas depois do caso Gisele Pelicot.

É a primeira vez que o acusado vai a tribunal?

Não é a primeira vez que Joël Le Scouarnec é chamado a tribunal por acusações associadas a abuso sexual infantil.

Em 2005, já havia sido condenado por posse de imagens de abusos sexuais de crianças, após denúncia do FBI. Na época, foi condenado a 4 meses de pena suspensa, mas não ficou impedido de trabalhar.

Mais tarde, em 2020, foi condenado, no oeste da França, a 15 anos de prisão por violar uma menor e posse de imagens de abuso infantil, após abusar sexualmente da filha de uns vizinhos. Desde 2020, Joël Le Scouarnec permanece preso.

Após buscas em sua casa e no seu escritório no hospital, foram descobertos diários e cerca de 70 bonecas de tamanho infantil. Os detetives acreditam que ele “costumava partilhar a sua vida diária” com os bonecos antes de ser preso.

O que fizem os advogados?

Delphine Driguez, a advogada que, no julgamento de 2020, representou as pessoas que sobreviveram aos abusosa, afirma que Joël Le Scouarnec é “um homem extremamente frio, sem qualquer empatia, muito cauteloso”.

Francesca Satta, advogada que cuida de muitas das acusações do atual julgamento, refere à CNN que Le Scouarnec é uma pessoa “sem empatia, sem emoção, sem sentimentos pelos pequenos seres humanos, que ele considerava literalmente como objetos sexuais”.