Seis mortos e quatro feridos em queda de ponte na Coreia do Sul

A queda de uma ponte num local de construção na Coreia do Sul, durante a madrugada desta terça-feira, retirou a vida a seis trabalhadores, existindo ainda o registo de quatro feridos, avançam as autoridades do país.

O acidente aconteceu pelas 9h50 locais (23h00 em Portugal) na cidade de Anseong, a 65 kilómetros da capital Seul. Em causa, a queda de material armazenado no estaleiro de construção, que terá soterrado dez trabalhadores, quatro dos quais morreram no local.

Um dos cadáveres foi resgatado pelas autoridades por volta das 2h00 de Lisboa.

Outras cinco pessoas ficaram feridas com gravidade, e uma sexta apresentava apenas ferimentos ligeiros.

Entretanto, a Hyundai Engineering, empresa responsável pela obra da autoestrada que ligava Seul a Sejong, já lamentou o acidente.

“Estamos a cooperar ativamente com as autoridades para garantir uma rápida recuperação do local e uma investigação exaustiva da causa exacta do acidente”, afirmou a empresa num comunicado.



O Presidente Sul-Coreano, Choi Sang-mok, deu ordens às forças de segurança para empenharem todos os esforços nas operações de resgate e salvamento.