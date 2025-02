Telemóveis. Qualcomm oferece oito anos de atualizações para chips mais recentes

A Qualcomm, empresa que produz processadores para smartphones Android, anunciou uma parceria com a Google para fornecer aos aparelhos com Android de origem (OEM) a possibilidade dos seus equipamentos obterem oito anos de suporte de software e de segurança.

Os primeiros dispositivos a receberem este serviço são os equipados com o processador Snapdragon 8 Elite e o Android 15. Mais tarde, telemóveis equipados com os SoC (“System on a Chip”) das linhas Snapdragon 8 e 7, a serem lançados ainda este ano, também irão receber este suporte alargado.

Este período de oito anos de suporte dos dispositivos móveis tem por objetivo prolongar a vida útil dos aparelhos, permitindo aos utilizadores tirarem mais partido dos seus telemóveis por mais tempo. Ao mesmo tempo, as empresas que produzem os smartphones poderão implementar recursos e funcionalidades mais recentes durante estes oito anos. A Google e a Samsung já ofereciam sete anos de suporte, mas, desta forma, a medida alarga o suporte a outras empresas.

A par deste serviço, o programa irá incluir duas atualizações do Android Common Kernel (ACK), que são fundamentais para garantir as atualizações de segurança por mais tempo. Segundo a empresa, isto permite melhorar os padrões de cibersegurança para produtos de hardware e software, de acordo com o que já é esperado pela União Europeia e Estados Unidos da América nesta matéria.

Segundo Seang Chau, vice-presidente da Qualcomm e responsável pela plataforma Android na empresa, “através desta colaboração, os OEM podem atualizar de forma contínua o software e a segurança dos seus dispositivos, garantindo uma experiência para o utilizador de Android mais segura e duradoura”.

Ainda que tenha disponibilizado o serviço de oito anos de atualização de software para os dispositivos que cumpram os requisitos, a Qualcomm reforça, no entanto, que tal recurso não é obrigatório: caberá aos fabricantes de smartphones Android decidir se irão usufruir do suporte alargado de atualização ou não.