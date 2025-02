As vendas de veículos Tesla na União Europeia caíram 50,3% em janeiro deste ano, em comparação com o período homólogo, de acordo com números hoje publicados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Os dados indicam que a empresa de Elon Musk vendeu 7.517 unidades no primeiro mês deste ano, em comparação com os 15.130 veículos em janeiro de 2024.

A quebra nas vendas da fabricante de veículos elétricos coincidiu com um momento em que o seu proprietário, conselheiro do presidente norte-americano Donald Trump, interferiu na política interna da União Europeia, apoiando, entre outros, o partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD).

Este declínio contrasta, no entanto, com um aumento de 34% na compra de veículos elétricos na UE, até 124.341 unidades, pelo que este tipo de veículos representou 15% do mercado automóvel.

No geral, os registos de veículos novos caíram em média 2,6% no mercado da UE, com os maiores declínios registados em França (-6,2%), Itália (-5,8%) e Alemanha (-2,8%).

A economia espanhola foi a única das quatro principais da UE em que os registos de novos veículos aumentaram (+5,3%).