Enviado dos EUA diz que Israel enviou delegação para negociações com Hamas

Israel enviou uma delegação para negociar a segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, garantiu o enviado do Presidente dos Estados Unidos para o Médio Oriente.

Na terça-feira, Steve Witkoff reiterou ainda que estava pronto para viajar para o Médio Oriente muito rapidamente, com a primeira fase da trégua prevista para terminar no sábado, 01 de março.

"Estamos a fazer muitos progressos. Israel está a enviar uma equipa enquanto falamos", disse Witkoff, num evento em Washington, organizado pelo Comité Judaico Norte-americano.

"Ou vamos para Doha ou para o Cairo, onde vão começar as negociações, novamente com os egípcios e os cataris", os outros dois países mediadores com os Estados Unidos, acrescentou.

As novas discussões visam "avançar a segunda fase e obter mais libertações de reféns", disse Witkoff. "Pensamos que é uma possibilidade real", acrescentou.

O enviado dos Estados Unidos disse ainda que talvez se junte às negociações no domingo, 02 de março, "se tudo correr bem".

Horas antes, o movimento islamita palestiniano Hamas anunciou um acordo para que Israel liberte centenas de prisioneiros palestinianos, o que será feito "em simultâneo" com a próxima entrega de corpos de reféns israelitas.

O Hamas anunciou o acordo num comunicado, precisando que uma delegação do movimento, liderada por Khalil al Hayya, se reuniu no Cairo com responsáveis egípcios com quem discutiu "a implementação do cessar-fogo, a troca de prisioneiros e as perspetivas para a segunda fase das negociações" com Israel.

O Hamas refere que foi alcançado um acordo para "resolver a questão do adiamento da libertação de prisioneiros palestinianos que deveriam ter sido libertados na última etapa".

Até ao momento, as autoridades israelitas não confirmaram as informações do movimento palestiniano.

Deveriam ter sido libertados das prisões israelitas no passado sábado 620 detidos palestinianos, depois de o Hamas ter libertado de Gaza seis reféns israelitas e entregue os corpos de mais quatro.

De acordo com o comunicado, os prisioneiros palestinianos serão "libertados em simultâneo com os corpos dos prisioneiros israelitas que foram acordados para serem entregues durante a primeira etapa" da trégua, que termina no próximo fim de semana e antes do final da qual o Hamas deverá ainda entregar mais quatro corpos.

"A delegação da liderança do movimento enfatizou a sua posição clara sobre a necessidade de um compromisso total e preciso com todas as suas disposições e etapas", disse o Hamas sobre as negociações.

A próxima entrega pelo Hamas de corpos de reféns israelitas estava inicialmente prevista para quinta-feira.