Hamas vai entregar quatro corpos de reféns em troca de 600 presos

O Hamas vai devolver a Israel na quinta-feira os corpos de quatro reféns em troca da libertação de palestinianos presos em cadeias israelitas, anunciou esta quarta-feira o porta-voz do grupo radical palestiniano, Abdul Latif al-Qanou.

O anúncio foi feito por al-Qanou à agência norte-americana AP a poucos dias do fim da primeira fase do cessar-fogo entre o Hamas e Israel, que está em vigor desde 19 de janeiro.

Israel adiou a libertação de cerca de 600 prisioneiros palestinianos desde sábado para protestar contra o que diz ser o tratamento cruel dos reféns israelitas quando são libertados pelo Hamas.

O grupo radical que governa Gaza afirmou que o atraso na libertação dos palestinianos constituía uma "grave violação" do cessar-fogo.

Afirmou também que as conversações para uma segunda fase do acordo não seriam possíveis enquanto os palestinianos não fossem libertados.

Fontes do Hamas disseram à agência francesa AFP que os países mediadores "informaram o Hamas de que o processo de troca de reféns e prisioneiros deveria ter início na quinta-feira".

"Nos termos do acordo, o Hamas e outras fações da resistência entregarão quatro corpos israelitas e, em contrapartida, Israel libertará mais de 600" palestinianos detidos por Israel, disseram as fontes do grupo.

O cessar-fogo interrompeu 15 meses de combates na Faixa de Gaza, alvo de uma ofensiva israelita em retaliação pelo ataque do Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023, que matou foram raptados.

A retaliação israelita fez mais de 48.300 mortos em Gaza, segundo o Hamas.