Milhares de pessoas exigem que Elon Musk perca cidadania canadiana

Milhares de pessoas assinaram uma petição para retirar a Elon Musk a cidadania canadiana. A petição foi publicada no dia 20 de fevereiro e já recolheu mais de 250 mil assinaturas.

De acordo com a BBC, a petição surge num contexto de tensão entre o país e a administração Trump. O texto do documento acusa o empresário de agir contra o interesse nacional canadiano, ao colocar em causa a sua soberania.

Musk utilizou a rede social X para se manifestar, dizendo que "o Canadá não é um país a sério". A publicação foi, posteriormente, apagada.

A petição defende que o multi-milionário "utilizou a sua riqueza e o seu poder para influenciar as eleições canadianas", para além de "integrar um grupo governamental estrangeiro que tenta omitir a soberania canadiana", segundo a BBC.

As tensões entre os EUA e o Canadá agravaram-se com o regresso de Donald Trump à Casa Branca. O Presidente norte-americano sugere, frequentemente, que o Canadá deveria tornar-se um estado americano, para além de ameaçar o aumento de tarifas alfandegárias em diversos produtos. Os líderes canadianos já responderam com contra-tarifas.

Elon Musk nasceu na África do Sul e tem cidadania canadiana e norte-americana. Com dezoito anos, o empresário mudou-se para o Canadá, onde estudou na Universidade de Kingston, em Ontário.

A petição está disponível até dia 20 de junho.