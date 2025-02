Primeira morte por sarampo nos EUA em uma década: vítima é criança não vacinada

Uma criança não vacinada morreu de sarampo no Texas, anunciaram, esta quarta-feira, as autoridades de saúde do estado norte-americano. Trata-se da primeira morte nos Estados Unidos da América causada por esta doença em uma década.

Desde o início de fevereiro, um surto de sarampo, com origem na região oeste do Texas, já infetou mais de 130 pessoas.

Só na terça-feira, foram anunciados mais nove casos no leste do Novo México, perto da fronteira com o Texas, onde o surto já se espalhou por cerca de 10 condados.

O departamento de saúde do Novo México alertou que "devido à elevada contagiosidade do sarampo, é provável que surjam mais casos", avança a "Reuters".

A taxa de mortalidade pelo sarampo nos EUA, que se transmite pelo ar através de gotículas respiratórias expelidas ao tossir ou espirrar, é de 1 a 3 mortes por cada 1.000 casos registados.

Até ao momento, não se sabe ainda como a primeira pessoa foi exposta ao vírus.

O sarampo foi declarado eliminado nos Estados Unidos em 2000. Nos últimos anos, as autoridades federais atribuíram alguns surtos à recusa dos pais em vacinar os filhos.

Em 2024, houve 285 casos de sarampo nos EUA resultantes de 16 surtos, um aumento em relação aos 59 casos de quatro surtos registados em 2023.