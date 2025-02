"Terras Raras" na Ucrânia. O que são e qual a sua importância

Volodymyr Zelensky e Donald Trump vão assinar na sexta-feira um acordo sobre a exploração de "Terras Raras". De acordo com o presidente ucraniano, o acordo não inclui garantias concretas de segurança para a Ucrânia, mas Zelensky afirma que conseguiu retirar a referência aos 500 mil milhões de dólares que Trump pretendia como compensação pelo apoio prestado por Washington.

Mas, afinal, que minerais são estes que estão nas “Terras Raras”?

A Renascença falou com a especialista em Engenharia Geológica, Sofia Barbosa, sobre a importância destes minérios. A professora da Nova FCT explica que estes minerais “são muito necessários para tudo o que são tecnologias de ponta. Ou seja, tudo o que são equipamentos relacionados com a transição energética, a parte relacionada com veículos elétricos, as chamadas Green Technologies”.

Na Ucrânia, existem muitos minerais valiosos, como ferro, titânio e cobre, que são matérias-primas essenciais para setores económicos estratégicos como “telecomunicações, energia, defesa e indústria automóvel”.

Sofia Barbosa referiu ainda que, para os Estados Unidos, este acordo é muito importante, uma vez que o país tem reservas minerais naturais significativas. Este cenário torna-se ainda mais relevante tendo em conta que todas as grandes potências, como a Rússia, a China e o Brasil, possuem vastas reservas destes minérios.

A especialista acrescenta também que a Europa precisa de garantir o acesso a terras com minerais raros devido à sua importância económica.

Existem minerais raros em Portugal?

Sim, Portugal tem no seu território "Terras Raras" com valor comercial - embora diferentes das da Ucrânia.

Sofia Barbosa recorda-se de “estudos que existiram de alguns especialistas na área, como por exemplo, Vale Cavalos, onde existem anomalias. Também no sul do país existe uma área muito apetecível, que é o Lantânio no maciço da Serra de Monchique, e também algumas situações no Norte, em Trás-os-Montes. Inclusivamente, existem granitos específicos responsáveis pelo lítio também.”