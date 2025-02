Xi Jinping pede calma face a escalada da guerra comercial com Estados Unidos

O Presidente chinês apelou esta quarta-feira aos quadros do Partido Comunista para responderem "com calma" aos "desafios trazidos pelas mudanças na situação doméstica e internacional", num período de agravamento das tensões comerciais com os Estados Unidos.

"Devemos reforçar as nossas capacidades políticas e responder com calma aos desafios trazidos por estas mudanças", afirmou Xi, durante uma reunião de trabalho do partido, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

O líder chinês pediu aos quadros do regime que se esforcem para "aprofundar ainda mais a reforma, expandir a abertura de alto nível, promover a recuperação sustentada da economia, melhorar constantemente o nível de vida das pessoas e garantir a estabilidade social".