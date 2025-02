Colisão de aviões evitada no último segundo no aeroporto de Chicago

A companhia aérea Southwest Airlines confirmou que o avião conseguiu pousar em segurança, “depois de a tripulação ter efetuado uma volta de precaução para evitar um possível conflito com a outra aeronave que entrou na pista”.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), o momento ocorreu por volta das 8h50 da manhã (horário local). A tripulação do voo 2504 da Southwest Airlines iniciou as manobras de aterragem quando um jato entrou sem autorização na pista, adianta a mesma fonte.

Um vídeo mostra o momento em que o avião se preparava para aterrar quando, pouco antes das rodas tocarem o chão, foi avistado um jato privado na pista perpendicular, o que obrigou a que a aterragem fosse abortada no último segundo.

Um avião da companhia aérea Southwest Airlines quase colidiu com um jato privado nesta terça-feira, na pista do aeroporto internacional de Chicago.

O incidente acontece na sequência de outros acidentes da aviação nos quais se envolveram aeronaves comerciais nos Estados Unidos.

A 29 de janeiro de 2025, um avião que transportava 64 pessoas colidiu com um helicóptero militar, na qual se encontravam três soldados, junto ao aeroporto de Washington. As duas aeronaves caíram no rio Potomac e ninguém sobreviveu.

A 31 de janeiro, um jato de transporte médico despenhou-se em Filadélfia, também nos Estados Unidos, provocando a morta aos seis ocupantes.

A 6 de fevereiro, uma queda de um avião no Alasca provocou dez mortos. O avião foi encontrado caído no gelo no Mar de Bering.

No dia 17 de fevereiro, o voo 4819 da Delta Airlines capotou no aeroporto de Toronto, no Canadá, ficando virado ao contrário. Todos os passageiros sobreviveram.

Mais tarde, a 19 de fevereiro, uma colisão de dois aviões no sul do Arizona, nos EUA, levou à morte de pelo menos duas pessoas.