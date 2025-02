Detido homem que ameaçava matar “tantas pessoas quanto possível” com bombas em escolas

Foi detido um homem de 24 anos na região espanhola de Valência. As autoridades acreditam que é o responsável pelo envio do email no qual ameaçava ter colocado bombas em várias escolas da região. A informação está a ser avançada pela Agência Reuters e a imprensa espanhola.

Segundo a imprensa, na missiva era traçado o objetivo de “matar tantas pessoas quanto possível”, lê.

As populações afetadas são as de Chiva, Buñol, Yátova e Siete Aguas. Ao todo, 27 centros escolares, no qual estudam mais de 11 mil alunos, terão recebido o mail com as ameaças.

Segundo o jornal “Las Provincias”, as autoridades não atribuiram credibilidade à ameaça, mas destacaram meios para o terreno, para junto dos centros escolares identificados.

O cenário de inquietude e sensação de risco acabou por resultar na suspensão de aulas em vários centros escolares, alguns visados na mensagem de correio eletrónico, mas também em localidades próximas.

O autor do mail identificava-se como sendo um homem, residente em Turís, e pede desculpa aos pais pela ação que garante vai levar a cabo.

O homem garante ainda pertencer ao grupo 764, um grupo considerado terrorista e que, segundo os meios de comunicação social norte-americanos, tem estado a ser investigado pelo FBI.

[notícia atualizada às 12h12]