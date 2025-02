Falha no iPhone troca palavra “racista” para “Trump”

Utilizadores do iPhone, da Apple, ditaram a palavra "racista" para o telemóvel e no écran apareceu "Trump", o 47.º Presidente dos Estados Unidos, que tomou posse a 20 de janeiro. A falha está a agitar as redes sociais e a empresa norte-americana já está a trabalhar numa solução.

Segundo uma publicação que se tornou viral no TikTok, quando é usada a função de ditado integrada para digitar a palavra “racista”, por vezes aparece brevemente a palavra “Trump” antes de alterar novamente para o termo pretendido.

A situação acontece quando os utilizadores usam o modo ditado para receber o seu texto numa plataforma de mensagens. No entanto, o mesmo não acontece quando uma mensagem é escrita com o teclado do iOS ou outro.

A Apple prometeu corrigir o "bug". “Estamos cientes do problema com o modelo de reconhecimento de fala que gera o ditado e estamos a implementar uma correção”, disse o porta-voz da empresa de Cupertino.

A tecnológica diz que o problema se deveu à “sobreposição fonética entre as duas palavras” antes de ser identificada a “palavra pretendida”, que neste caso inclui termos com a consoante “r”.

Esta situação, que deixa ficar mal na fotografia as capacidades da Apple em matéria de inteligência artificial (IA), foi detetada um dia depois de a empresa ter anunciado um investimento de 500 mil milhões de dólares, segundo o jornal The Guardian. Este investimento, a ser implementado nos próximos quatro anos, inclui a construção de uma fábrica no Texas para servidores que correm IA e a criação de 20 mil postos de trabalho associados a pesquisa e desenvolvimento.

O anúncio teve lugar dias depois de o diretor-executivo da Apple, Tim Cook, supostamente se ter encontrado com Donald Trump. A empresa corre o risco de enfrentar uma taxa de 10% sobre os seus produtos, uma vez que muitos estes são produzidos na China e importados para os Estados Unidos.