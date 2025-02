Macron entra na residência de mãos dadas com Luís Montenegro

Do lado francês participam, entre outros, o ministro delegado para a Europa do MNE, Benjamin Haddad, o ministro delegado responsável pelo Comércio Externo e Franceses no Estrangeiro, Laurent Saint-Martin e a embaixadora de França em Portugal, Hélène Farnaud-Defromont.

A cerimónia de transmissão da organização da conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos entre Portugal e França, que estava prevista para as 16h30 para o Veleiro Santa Maria Manuela, no Cais do Adamastor no Parque das Nações, foi alterada para a Sala Sophia de Mello Breyner, no Centro Cultural de Belém, devido à chuva que cai sobre Lisboa esta quinta-feira.