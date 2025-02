Madrugada de sobressalto em Kiev. Drones suicidas a 2 quilómetros de casa de Zelenskyi

Desta vez, os drones entraram numa zona da capital onde não costumam chegar. Pouco depois das 4h00 desta quinta-feira, fortes explosões foram registadas no coração da cidade, num quadrante próximo da avenida Khreshchatyk, muito próximo da Praça Maidan, símbolo do centro de Kiev. A residência oficial do presidente da Ucrânia situa-se entre um a dois quilómetros desta área.

No seu canal na rede social Telegram, o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou a ação de defesa da capital. "As forças da defesa antiaérea estão ativas na capital para combater UAV [veículos aéreos não tripulados] inimigos", escreveu o autarca às 4h11, apelando à permanência em abrigos.

As explosões derivam da intervenção da defesa antiaérea que, por norma, impedem os drones de chegarem a entrar tão próximo desta zona sensível. Os fortes estrondos sobressaltaram quem está nesta zona, que costuma estar protegida devido ao valor estratégico dos edifícios em causa. Foram as explosões mais fortes sentidas no centro de Kiev desde o último fim de semana, quando Moscovo desencadeou a maior vaga de ataques de drones sobre a Ucrânia desde 2022.

Os ucranianos filtram a sua informação oficial e não foram avançados mais detalhes. Oficialmente, as autoridades confirmam apenas que na vaga de ataques da última noite, um incêndio destruiu parte de uma instalação industrial, cuja localização não é revelada, sem causar feridos, obrigando a mobilização de maios de 80 bombeiros.