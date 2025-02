Marcelo condecora Macron com Ordem da Liberdade e saem de Belém de mãos dadas

Nos primeiros momentos do encontro com o Presidente da República, no Palácio de Belém, o Presidente de França, Emmanuel Macron foi condecorado com o Grande-Colar da Ordem da Liberdade. Marcelo Rebelo de Sousa condecorou também a mulher do chefe de Estado francês, Brigitte Macron, com a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, num ato captado pelos repórteres de imagem e pelos fotojornalistas que acompanham a visita. Segundo as ordens honoríficas, a Ordem da Liberdade, concedida a Macron, destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade. Já a Ordem do Infante D. Henrique, condecoração recebida por Brigitte Macron, destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro ou ainda serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores. No final do encontro, que durou cerca de 40 minutos,Marcelo Rebelo de Sousa e Emmanuel Macron saíram do Palácio de Belém de mão dada, sem a presença visível de Brigitte Macron.





Visita arranca com mais de meia hora de atraso e debaixo de chuva

Sob uma forte chuvada em Lisboa, já arrancou a visita de Estado a Portugal do Presidente da República de França, Emmanuel Macron, com a cerimónia de receção a decorrer na Praça do Império, junto ao Mosteiro dos Jerónimos. O Presidente francês chegou com um atraso de mais de meia hora face à hora prevista para o início da cerimónia protocolar.

Em Belém, foi visível um forte dispositivo de segurança e o mesmo irá acontecer em todos os pontos por onde Macron vai passar, com zonas vedadas ao longo da Praça do Império, palco das honras militares. Aí foi tirada a fotografia oficial e cumpriu-se a visita ao túmulo do poeta Luís Vaz de Camões, onde colocaram uma coroa de flores.

O chefe de Estado francês estará sempre acompanhado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes do encontro com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da visita ao Parlamento, prevista para depois das 15h00.

Antes das 13h00, Macron, acompanhado da mulher Brigitte Macron, já estava no Palácio de Belém, onde vai manter um encontro com o Presidente da República, antes de seguir para São Bento, para o encontro com Montenegro.

Na zona dos Jerónimos e junto ao Palácio de Belém o trânsito está condicionado.





[notícia atualizada às 13h50 com as condecorações ao chefe de Estado francês e primeira-dama]