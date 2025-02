“Não acredito no cessar-fogo”. Presidente da comissão de Negócios Estrangeiros quer mais armas para Ucrânia continuar a guerra

Na véspera da ida de Zelenskyi a Washington para se reunir com Trump, o governo de Kiev faz as contas ao documento que vai criar um fundo a meias entre a Ucrânia e os EUA para explorar os minérios raros.

Para muitos observadores, é uma forma de fazer negócio em torno da paz e da guerra, mas para o presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Olecsander Merezhko, é mais uma forma de agarrar os EUA à segurança do seu país.

Numa entrevista à Renascença, concedida no parlamento de Kiev, Merezhko ataca Guterres e a ONU, compreende a posição europeia e mostra-se tão optimista em relação à vitória na guerra como realista em relação aos objectivos de Vladimir Putin.





A Ucrânia vai assinar um acordo de exploração de minerais com os Estados Unidos. Existe uma ligação entre o lado económico e as garantias de segurança que a Ucrânia pretende? De que tipo de garantias está a falar?

Este acordo sobre a criação de um fundo especial é um acordo económico. No texto não conseguimos encontrar garantias de segurança. Ao mesmo tempo, politicamente, existe uma forte ligação entre este acordo e as garantias de segurança. E isto foi sublinhado pelo nosso Primeiro-Ministro, que disse que a Ucrânia não assinará qualquer acordo deste tipo sem sérias garantias de segurança. Presumo que a discussão sobre as garantias de segurança vai continuar.

Mas é importante sublinhar que este acordo, em si, é uma espécie de garantia de segurança económica. Os Estados Unidos estão mais inclinados a apoiar e defender aqueles países onde as empresas americanas têm investimentos ou interesses económicos. Portanto, falando de um modo geral, este acordo reforça a nossa segurança. É por isso que é importante para nós também.

Então, a defesa aérea da Ucrânia ou as chamadas “botas no terreno” estarão num documento separado que precisa de ser assinado?

Não tenho a certeza sobre isso, porque veremos de que forma o acordo ou o acordo será concluído. Na minha perspetiva e da de muitos membros do parlamento na Ucrânia, a melhor e mais fiável garantia de segurança é a adesão à NATO.

Porque é que a Ucrânia assinou este acordo com os EUA e não procurou uma oferta europeia sobre os minerais?

Foi algo iniciado pelos Estados Unidos. Tanto quanto consigo ver, a ideia era que o Presidente Trump mostrasse que continuaria a prestar ajuda militar à Ucrânia. Não de forma gratuita, como ele defende, mas a troco de alguma coisa. É também uma decisão política por parte de Trump para mostrar que é diferente de Biden.

A Ucrânia não se sente desconfortável em discutir neste ambiente transacional que Trump está a desenvolver?

Acho que é uma boa ideia, no sentido em que estamos interessados em desenvolver os nossos recursos naturais com base em benefícios mútuos. Deve ser mutuamente benéfico para ambas as partes. Mas se falamos seriamente sobre o desenvolvimento de recursos minerais ou naturais, precisamos de ter em conta a realidade. Estes recursos só poderão ser desenvolvidos depois de cessar a agressão.

E também depois de a Rússia retirar as suas tropas das zonas ocupadas da Ucrânia, onde também existem recursos naturais. Assim, por outras palavras, este acordo é uma espécie de estímulo ou ímpeto para os Estados Unidos apoiarem a Ucrânia e nos ajudarem a libertar o nosso território

E se, por exemplo, os Estados Unidos, nalgum tipo de acordo bilateral com a Rússia, aceitarem a ideia de que a Rússia vai extrair minerais do território ucraniano atualmente controlado pela Rússia?

É absolutamente impossível. Na perspetiva do direito internacional, os EUA respeitam a integridade territorial da Ucrânia. E fazê-lo, por exemplo, utilizando recursos roubados à Ucrânia do território ocupado, significaria uma violação grave do direito internacional e da soberania da Ucrânia. É por isso que estou absolutamente confiante de que os Estados Unidos nunca concordarão com algo deste género.

O que diria a outros países que possam ser tentados a investir em explorações conduzidas pela Rússia, como as explorações industriais de minerais nessa zona?

Isso seria uma violação do direito internacional. Eles mancharão ou destruirão completamente a sua reputação no cenário mundial. É um crime grave. É a mesma coisa quando alguém rouba propriedade de outra pessoa. Nesse caso, deve ser punido. Dificilmente consigo pensar em qualquer país que aceite cometer um crime deste tipo.

Quais são as principais condições para um cessar-fogo da parte da Ucrânia?

Sinceramente, não acredito num cessar-fogo, por uma razão muito simples. Putin não está interessado num cessar-fogo. Pode estar interessado apenas com uma condição: se isso lhe permitir reunir mais força, reagrupar-se e destruir-nos um pouco mais tarde. Por isso ele não está interessado num cessar-fogo sério e justo.

Mas pode ser forçado a respeitar um cessar-fogo apenas numa condição. Se os Estados Unidos, a Europa e outros países exercerem pressão suficiente sobre ele, se fornecerem armamento suficiente à Ucrânia, se aplicarem sanções mais graves, incluindo sanções financeiras e contra o sistema bancário russo, só sob tal pressão Putin poderá ser forçado a respeitar um cessar-fogo. Mas no momento presente, não vejo qualquer sinal disso.

Mas um cessar-fogo tem de ser monitorizado. E já vimos no passado muitas dificuldades em implementar um cessar-fogo, mesmo com linhas de contacto e equipas de monitorização da OSCE. O que terá de mudar para aplicar definitivamente um cessar-fogo neste território?

Está absolutamente correto. O melhor exemplo são os chamados Acordos de Minsk que eram, por natureza, um cessar-fogo, que foi constantemente violado pela Rússia. E, finalmente, foi violado quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala. O que prova que não se pode confiar na Rússia para cumprir tal cessar-fogo ou qualquer acordo.

Mas as coisas podem mudar. Se, por exemplo, em vez de Putin, houver um novo líder da Rússia, talvez seja mais respeitador com tais acordos.

A mudança de regime é a única possibilidade de diálogo com a sua vizinha Rússia?

Não se trata de uma mudança de regime, porque a Rússia foi oficialmente reconhecida pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa como um regime terrorista, como uma ditadura. E é preciso muito tempo para mudar este regime ditatorial terrorista na Rússia.

Estou a falar da mudança do líder da Rússia, neste momento, que dará uma hipótese à Rússia de travar a agressão contra a Ucrânia.

Mas, para além disso, na monitorização deste cessar-fogo, teremos uma linha de contacto como tínhamos antes? Quantos soldados de paz lá estarão?

Quando tínhamos os acordos de Minsk, tínhamos uma linha de contacto monitorizada pela OSCE. Mas agora essa linha da frente, é muito maior. E também deveria incluir, por exemplo, a fronteira com a Bielorrússia, porque a Bielorrússia é cúmplice da agressão russa. Isso significa que talvez a linha seja demasiado longa para ser monitorizada de forma eficaz. Serão necessários muitos soldados de outros países. E também duvido que Putin concordasse com isso.

Então qual é a solução?

A solução é fornecer mais armamento à Ucrânia e também impor sanções graves, o que travaria a máquina de guerra russa.

Isso pode ser feito, por exemplo, pelo Ocidente que utilizaria sanções secundárias contra estes países que ajudam a Rússia a contornar as sanções primárias. Portanto, isso pode ser feito pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, pela União Europeia. E precisamos de vontade política para o fazer.

Parece sugerir que a Ucrânia é que tem de monitorizar o cessar-fogo dos russos. Mas no cessar-fogo, há sempre escaramuças. Por exemplo, se a Rússia violar, a Ucrânia responderá. Não é irrealista haver um cessar-fogo sem qualquer tipo de força de paz aqui?

Se tomarmos, por exemplo, a Convenção de Haia de 1907, esta estabelece as regras para o cessar-fogo. Existem diferentes tipos de cessar-fogo, local ou geral.

O cessar-fogo pode ser declarado. Não é assim tão difícil. Mas o problema é que não existem garantias fiáveis para manter este cessar-fogo em vigor. Pode ser quebrado a qualquer momento. É por isso que não é fiável.

E para ter, por exemplo, algum tipo de operação de manutenção da paz, como as da ONU, é preciso primeiro o acordo de ambas as partes em conflito. Para mim um exemplo são as negociações de cessar-fogo na Coreia em 1951. Foram necessários dois anos para que tais negociações fossem concluídas.

Mas na Coreia há uma linha desmilitarizada...

Sim, mas mais curto. Se comparar no mapa, verá que é mais curto. Era mais fácil estabelecer uma zona desmilitarizada e pôr em prática forças especiais de manutenção da paz.

No nosso caso, tecnicamente é mais difícil, mas o maior problema é a falta de boa vontade por parte de Putin.

Mas os países europeus estão a discutir este tipo de missão de manutenção da paz. O que é viável para manter a paz neste contexto?

Antes de mais, precisamos de ter fatores de dissuasão fiáveis contra Putin. A questão é o que o impedirá de invadir a Ucrânia e de atacar novamente a Ucrânia. E é uma questão em aberto.Para mim, só há uma garantia: a adesão à NATO.

Não existe um plano B à adesão à NATO?

A questão é que, aos olhos de Putin, este é o único fator que o contém. E a questão continua em aberto: haverá mais alguma forma dissuasora suficientemente eficaz para travar Putin? Não tenho resposta para esta questão neste momento.

Tropas da NATO sem tropas americanas?

As tropas da NATO podem não ser americanas. Mas, ao mesmo tempo, seria melhor ter tropas americanas, porque também é um ótimo meio de dissuasão. Putin tem medo de dois países: Estados Unidos e China.

Qual é a estimativa do número de soldados da paz que têm?

Não houve tais estimativas. Antes, havia um número, salvo erro, de 200.000 soldados. Mas não tenho a certeza, porque depende de quão longa será essa linha, se haverá ou não, por exemplo, zona desmilitarizada. Mas para mim, neste momento, isso nem sequer é plausível. É uma perspetiva muito distante. Atualmente, não temos qualquer sinal de que as negociações sobre isto vão começar.

Parece um pouco pessimista sobre o rumo que as coisas estão a tomar sobre a parte da negociação.

Estou otimista quanto à nossa vitória. E estou otimista de que, mais cedo ou mais tarde, a Rússia terá de retirar as suas tropas do nosso território. Tenho a certeza disso. E quanto a Putin, sou absolutamente realista. Veja como foi a sua carreira política. Violou todos os acordos possíveis com a Ucrânia: Memorando de Budapeste, Acordos de Minsk, tratados internacionais, tratados bilaterais com a Ucrânia, a Carta da ONU e assim por diante.

É um criminoso, basicamente. Ele é um violador de todas as normas relevantes do direito internacional e dos tratados internacionais. Como podemos confiar nele?

Qual é o sentido de se sentar à mesa das negociações com ele, com uma pessoa, quando tem a certeza que ele nunca vai cumprir o acordo estabelecido?

Pode então a Ucrânia dizer que não se vai sentar com Putin, mas com outras pessoas em vez dele. Mas nunca disseram isto.

Sim, se algo mudar na Rússia, se houver um novo líder mais inclinado a iniciar negociações sérias, não vejo razão pela qual não devamos iniciar tais negociações.

Quanto tempo vai demorar a espera por isso?

Acredito que o tempo está do nosso lado, por mais difícil que seja agora. Não temos outra escolha senão continuar a lutar.

Mas o seu Presidente disse que queria acabar com a guerra este ano. Não há muito tempo, certo?

Temos uma forte vontade de acabar com a guerra, mas isso não depende completamente de nós. Depende de Putin. Pode fazê-lo muito facilmente, simplesmente retirando as tropas russas do território da Ucrânia, de todo o território, claro, incluindo a Crimeia. Ele consegue fazer isso facilmente, mas não depende de nós.

A ideia de ceder ou adiar, congelar a questão sobre estes territórios, é aceitável para si?

Do ponto de vista da nossa Constituição, da nossa legislação e do direito internacional, em caso algum podemos ceder estes territórios. Porque deve haver respeito pela integridade da Ucrânia, para que nunca possamos ceder estes territórios.

Mas, ao mesmo tempo, entendemos que se neste momento não temos capacidades militares suficientes para os devolver por meios militares, podemos utilizar meios diplomáticos para a devolução desses territórios. Levará mais tempo, mas estamos a considerar essa opção.

Nunca assinarão um documento que não reconheça a soberania ucraniana sobre estes territórios, incluindo a Crimeia?

Não podemos concordar em comprometer a nossa integridade territorial. É impossível. Assim nunca assinaremos qualquer tipo de documento que nos faça ceder os nossos territórios.

Isso significa que é difícil ter um resultado nos próximos meses. Mas há um grande esforço de guerra na Ucrânia. Como sabe, há fadiga até nas vossas tropas, demasiado exaustas por três anos muito duros de combate. Durante quanto tempo a Ucrânia planeia sustentar este esforço?

O tempo que for necessário. Sim, é muito difícil e a luta está a tornar-se cada vez mais difícil. E a fadiga é uma coisa natural. Mas compreendemos que se pararmos de lutar, estaremos acabados. Não podemos permitir que este cansaço tome conta de nós.

É preciso baixar ainda mais a idade de mobilização?

O nosso governo encontrou uma solução diferente para motivar as pessoas dos 18 aos 24 anos a juntarem-se às forças armadas, oferecendo um pacote económico especial lucrativo para os motivar financeiramente. E também, bem, penso que pode haver outras formas de dar um estímulo positivo para que as pessoas se juntem ao exército sem diminuir a idade de alistamento.

E qual é a perspetiva de resultados?

Estamos apenas a começar isso. Já existem alguns resultados disso. E também precisamos de ter um sistema de rotatividade que permita às pessoas na linha da frente ter algum descanso e depois regressar.

Acha que é viável sustentar mais um ano de guerra?

Tenho a certeza absoluta de que sim, pode demorar ainda mais anos. O tempo que for necessário para sobreviver e derrotar a Rússia.

Sobre cessar-fogo e linha de contacto, a OSCE encontrou muitos problemas com isto. Sugere uma alternativa de instituição para monitorizar o cessar-fogo?

A OSCE revelou-se ineficaz. Foi criada em 1975 com o principal objetivo de fixar as fronteiras na Europa e tornar o princípio da inviolabilidade das fronteiras num princípio sagrado. Mas a Rússia destruiu a própria ideia da existência da OSCE. E não vejo qualquer sentido na existência desta organização neste momento. Porque foi completamente destruída pela Rússia.

Por isso não tenho certeza sobre a OSCE. Não nos ajudou a impedir a invasão em grande escala.

Quem pode monitorizar o cessar-fogo ? A ONU?

É uma questão em aberto. Sim, podem ser, como referimos, forças americanas. Podem ser forças europeias.Ainda não sabemos. Mas o importante é que estas forças sejam, novamente, uma espécie de dissuasão para Putin que não arriscaria matar essas pessoas.

Falando da ONU, qual é a sua perspetiva sobre o que os EUA fizeram na guerra da Ucrânia?

Apreciámos estas resoluções adotadas pela Assembleia Geral. Mas o facto é que o principal objetivo e razão de ser da existência das Nações Unidas é manter a paz e a segurança internacionais. E quem é responsável por isso? O Conselho de Segurança, que falhou redondamente em impedir a agressão russa. Depois, transformou a ONU na nova Sociedade das Nações. Então talvez precisemos de criar uma organização de segurança coletiva que seja mais eficaz do que a ONU.

António Guterres diz que não pode mudar o Conselho de Segurança. Ele diz que não tem capacidade para o fazer. Atuou nos acordos dos cereais e também nos prisioneiros de guerra e nos militares, como se recorda. Foi suficiente? Ele poderia fazer mais?

Claro que ele pode fazer mais. Ele pode fazer uma coisa muito importante: afastar a Rússia do Conselho de Segurança. Em 1991 a Rússia, em violação da Carta da ONU, tomou o lugar da URSS. Foi uma violação evidente e flagrante da Carta da ONU. Toda a gente sabe disso. E o Secretário-Geral pode remover a Rússia que ocupa este lugar ilegalmente

Quem pode ocupar este lugar?

A Ucrânia pode faze-lo. Porque a Ucrânia é um dos estados fundadores das Nações Unidas. Inicialmente, existiam três estados-membros: Ucrânia, União Soviética e Bielorrússia. Então a Ucrânia pode reivindicar este lugar no Conselho de Segurança. Seria justo e eficaz

Essa é uma ideia académica ou foi tomada alguma decisão?

Estamos a discutir isso no Parlamento. Criámos um grupo especial de membros do Parlamento chamado ‘United Nations Reboot’. Estamos a falar sobre a reforma das Nações Unidas e sobre formas de remover a Rússia. O nosso Parlamento dirigiu-se a outros Parlamentos do mundo. Continuamos a trabalhar nisso.

Mas têm algum apoio nesse sentido?

Estamos a iniciar a nossa campanha. Temos algum apoio. Já conversei com alguns parlamentares de outros países. Mas estamos apenas a começar. Falaremos sobre isso em breve. Espero que tenhamos audiências especiais na nossa Comissão para começar. Estamos determinados a levar este caso até ao fim.

Há contas congeladas da Rússia em mãos europeias neste momento. A União Europeia utilizou isto como uma ferramenta para esta parceria entre a Europa e a Ucrânia. Acha que a Europa deveria apenas dar esse dinheiro para a Ucrânia resolver o que quer fazer com ele?

Vejo isto como um professor de direito internacional. Para mim é absolutamente óbvio que este dinheiro está congelado nos bancos europeus - um montante de 300 mil milhões de euros ou dólares americanos – que devem ser confiscados e transferidos para a Ucrânia como vítima da agressão russa. Porque esta é uma exigência do direito internacional. O agressor deve ser punido. Existe uma responsabilidade jurídica internacional do agressor. E há necessidade de pagar reparações pelos danos causados à Ucrânia.

Precisa de assinar isso com parceiros europeus?

Bem, estamos a levantar essa questão constantemente. Estamos a falar sobre isso. E felizmente encontramos compreensão entre muitos dos nossos parceiros europeus.

Qual é a diferença entre falar com o Charles Michel ou com António Costa como presidente do Conselho Europeu?

Não sei. Não conheci nenhum deles. Mas gostava de me encontrar, conversar com ele. para poder responder a esta questão. Mas quanto a Portugal, tenho uma experiência muito boa e agradável. Sou membro da nossa delegação na União Interparlamentar, cujo presidente era Duarte Pacheco, de Portugal. Tenho por ele um enorme respeito como um excelente diplomata. E tem apoiado muito a Ucrânia durante o primeiro mês da invasão em grande escala.

O que pode fazer um pequeno país como Portugal?

Há um ditado que diz que o direito internacional é uma bomba atómica dos países pequenos. Assim, para nós, países pequenos ou médios, o que realmente importa é o respeito pelo direito internacional. E é por isso que precisamos de ter mais solidariedade para apoiar a ordem jurídica internacional. Precisamos de mais solidariedade para implementar mais sanções contra a Rússia. E precisamos de punir o agressor em conjunto. E a voz de cada país, seja ele pequeno, grande ou médio, importa. Cada vez que um país destes se manifesta contra a agressão russa, contra os crimes russos, ajuda a Ucrânia. E isso ajuda a aproximar a nossa vitória.

António Costa disse aqui em Kiev que a Europa está unida. Mas durante a conferência internacional, os diplomatas húngaros não estiveram representados. E sabe, claro, que há algumas pessoas menos pró-Ucrânia no Conselho Europeu. Mas acha que há união suficiente na Europa para sustentar este apoio à Ucrânia?

Há unidade.Podemos ver pelas pessoas que ocupam a posição mais elevada nas estruturas da União Europeia, como Ursula von der Leyen, a alta representante Kallas e assim por diante. Podemos ver que são apoiantes firmes da Ucrânia. Mas é claro que gostaríamos de ver mais solidariedade por parte da Europa. Há alguns exemplos notórios de alguns países que estão a tentar bloquear a ajuda e a adesão da Ucrânia à União Europeia. E que estão a jogar com as mãos de Putin.

A eleição de Merz na Alemanha é uma boa notícia para a Ucrânia?

É uma excelente notícia. Tive o privilégio de conversar com ele quando se reuniu com o presidente do Parlamento antes da invasão em grande escala. Ele era o ‘Chanceler sombra’ nessa altura. E fiquei impressionado com o seu elevado nível de profissionalismo e pela sua atitude positiva em relação à Ucrânia. Por isso, acho que ele apoiará muito a Ucrânia.Acredito piamente nele.

Tem receio que haja uma mudança em França que possa comprometer o apoio à Ucrânia neste país tão sensível da UE?

Bem, neste momento temos a sorte de ter o Presidente Macron. Tem-se mostrado, especialmente nos últimos anos, um firme apoiante da Ucrânia. Estamos-lhe imensamente gratos. E gostaríamos de ver o mesmo nível de apoio, independentemente de quem vier depois dele.

Partilha preocupações sobre o enfraquecimento da NATO e o que isso significa para a Ucrânia?

A NATO provou ser a aliança de defesa mais eficaz da história. Conseguiu evitar guerras na Europa. Portanto, é a única garantia para aqueles que são membros da NATO. E o presidente dos EUA deve compreender - e espero que compreenda isso - que é um grande trunfo para os Estados Unidos. Porque é uma garantia de segurança global, incluindo a dos Estados Unidos. A NATO é, para nós, a única e melhor garantia.

O Presidente Zelenskyi disse: “se não formos para a NATO, vamos construir uma NATO aqui na Ucrânia”. O que isto significa?

Antes de mais, a filiação na NATO está na nossa Constituição. Não a vamos rejeitar. Não vamos renunciar a essa ideia. Continuaremos a lutar pela adesão à NATO. Mas antes que isso aconteça, precisamos de fortalecer a Ucrânia. Precisamos de reforçar as nossas capacidades militares. Porque na realidade, de facto, já somos membros da NATO. Estamos a defender os estados-membros da NATO, como a Polónia, como os estados bálticos, a Roménia, que poderão ser atacado algum dia pela Rússia.

Finalmente, as eleições ucranianas. Quando é que o relógio vai começar a contar para as eleições? No dia do cessar-fogo? No dia do acordo de paz?

É muito fácil responder. Porque temos um acordo assinado entre as facões. De que dentro de seis meses após o fim da lei marcial, serão realizadas eleições. Portanto, o ponto de referência é a data do fim da lei marcial.

Então, por exemplo, se a lei marcial não for prolongada após 9 de maio, têm seis meses para convocar uma eleição?

Acredito, do meu ponto de vista pessoal, que a questão-chave aqui é a segurança. Podemos realizar eleições quando entendermos que o nosso país está seguro, que está longe do perigo, que não seremos atacados pela Rússia no processo de realização de eleições.

Como podemos medir isso?

Novamente, podemos medir quando a Rússia, por exemplo, retirar as suas tropas do território da Ucrânia.

Mas não poderão ter eleições enquanto estiverem no território da Ucrânia?

Podemos, claro. E as probabilidades são de que o faremos. Mas estou a falar do melhor tipo de medição.

Realisticamente, provavelmente terá eleições como as que teve no passado, sem este tipo de votação nos territórios ocupados. Isto está correto?

Infelizmente é impossível realizar eleições nos territórios ocupados. Podemos realizar eleições quando forem democráticas, transparentes, de acordo com os padrões europeus. Quando pudermos, por exemplo, enviar observadores de organizações internacionais, como a OSCE ou o Conselho da Europa. Mais uma vez, isto também tem a ver com a segurança dos nossos eleitores. Como realizar eleições em tempo de guerra, quando a Rússia pode bombardear qualquer momento, o que acontece diariamente. Nestas condições, é impossível realizar eleições, porque também se trata da segurança dos nossos eleitores.

Prevê a possibilidade de algum candidato pró-Rússia estar nesta eleição?

Abertamente não, mas não descarto que haja alguma tentativa de candidatos que não são explicitamente pró-Rússia, mas ao mesmo tempo podem esconder-se atrás de outro tipo de slogans. Não posso descartar completamente, mas tenho a certeza absoluta de que nunca conseguirão votos suficientes para ter qualquer influência na política ucraniana.

Pode garantir ao público europeu que tem uma campanha pluralista? Todos podem falar sobre esta situação?

Sim, faz parte do nosso estado democrático. Temos uma forte oposição, com a qual ora concordamos, ora discordamos. Mas, de um modo geral, continuamos a ser um estado democrático com todas as garantias constitucionais. Claro que há algumas exceções sobre a propaganda russa, por exemplo, mas é totalmente compreensível.

Está surpreendido com a taxa de aprovação do Presidente Zelensky depois de tantos anos? Antes era mais de 50%, agora é mais de 60%.

Penso que é motivo de inveja para muitos políticos europeus terem este nível de aprovação apesar da guerra, apesar de tomarem decisões impopulares e necessárias devido às condições da guerra. Mas ele continua a ser um símbolo do nosso desafio e resistência.

Pode garantir que o Parlamento não é apenas uma câmara de eco para o Presidente? Qual será o equilíbrio de poder no Parlamento?

O Presidente tem uma maioria forte, mas ao mesmo tempo temos oposição. Temos discussões muito acesas entre o partido no poder, a oposição, dentro do partido no poder. Temos então um processo democrático completo.

Isso põe em risco a unidade?

Temos unidade em torno das coisas mais importantes, como a nossa sobrevivência, a nossa soberania e a nossa política externa. Mas, ao mesmo tempo, política é política. Podemos ter visões diferentes sobre certos aspetos da vida económica. E é natural, é bom. Precisamos de críticas, precisamos de discussões.