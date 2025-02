Presidente Macron em Portugal. ​Visita arranca nos Jerónimos com chuva

Sob uma forte chuvada em Lisboa, já arrancou a visita de Estado a Portugal do Presidente da República de França, Emmanuel Macron, com a cerimónia de receção a decorrer na última hora na Praça do Império, junto ao Mosteiro dos Jerónimos. O Presidente francês cerca de meia-hora face à hora prevista de chegada.

Está montado um forte dispositivo de segurança em todos os pontos onde Macron irá passar, com zonas vedadas ao longo da Praça do Império, palco das honras militares. Aí será tirada a fotografia oficial e está prevista a visita ao túmulo do poeta Luís Vaz de Camões.

O chefe de Estado francês estará sempre acompanhado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes do encontro com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e da visita ao parlamento.

O trânsito na zona dos Jerónimos está condicionado devido à presença da comitiva de Macron e o mesmo acontece no ponto seguinte, junto ao Palácio de Belém, onde os dois Presidentes irão ter um encontro.