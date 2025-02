"Terras Raras" na Ucrânia. O que são e qual a sua importância

A professora da Nova FCT explica que estes minerais “são muito necessários para tudo o que são tecnologias de ponta. Ou seja, tudo o que são equipamentos relacionados com a transição energética, a parte relacionada com veículos elétricos, as chamadas Green Technologies”.

Na Ucrânia, existem muitos minerais valiosos, como ferro, titânio e cobre, que são matérias-primas essenciais para setores económicos estratégicos como “telecomunicações, energia, defesa e indústria automóvel”.

Sofia Barbosa referiu ainda que, para os Estados Unidos, este acordo é muito importante, uma vez que o país tem reservas minerais naturais significativas. Este cenário torna-se ainda mais relevante tendo em conta que todas as grandes potências, como a Rússia, a China e o Brasil, possuem vastas reservas destes minérios.

A especialista acrescenta que a Europa precisa de garantir o acesso a terras com minerais raros devido à sua importância económica.

Existem minerais raros em Portugal?

Sim, Portugal tem no seu território "Terras Raras" com valor comercial - embora diferentes das da Ucrânia.

Sofia Barbosa recorda “estudos que existiram de alguns especialistas na área, como por exemplo, Vale Cavalos, onde existem anomalias".

"Também no sul do país existe uma área muito apetecível, que é o lantânio no maciço da Serra de Monchique, e também algumas situações no Norte, em Trás-os-Montes. Inclusivamente, existem granitos específicos responsáveis pelo lítio também”, sublinha a especialista em Engenharia Geológica.