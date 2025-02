Morreu o russo génio do xadrez Boris Spassky

O russo antigo campeão do mundo de xadrez Boris Spassky, eternizado no jogo do século, durante a Guerra Fria, que perdeu para o norte-americano Bobby Fischer, faleceu nesta quinta-feira aos 88 anos.

No auge das tensões entre a União Soviética (URSS) e os Estados Unidos, Spassky e Fischer disputaram em 1972 um duelo memorável, até hoje considerado o mais emblemático da história, tendo em conta as tensões geopolíticas entre o Este e o Oeste.

Nascido em Leningrado, atual São Petersburgo, em 1937, o desportista russo aprendeu a jogar xadrez aos cinco anos, num orfanato, depois de conseguir fugir, com a família, de Leningrado, vítima do terrível cerco nazi durante a II Guerra Mundial.

Aos 18 anos, com um estilo de jogo agressivo, tornou-se campeão mundial júnior e, à época, o mais jovem grande mestre da história.

O Estado incentivou-o ao conceder-lhe uma bolsa de estudos e um treinador, mas Spassky nem sempre esteve no auge, ao qual voltou em 1961 ao vencer o campeonato da União Soviética.

Em 1969, superou o seu compatriota multicampeão Tigran Petrossian para o destronar do título mundial, que conservou por três anos.