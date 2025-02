Morte de Gene Hackman investigada. Corpos do ator e da mulher estavam em decomposição

Estão ainda por apurar as causas que levaram à morte do ator Gene Hackman e da sua mulher.

As autoridades não suspeitam de crime, mas estão a investigar todas as possibilidades. A polícia avançou que o cenário do crime é "suspeito ao ponto de ser necessária uma investigação".

Diversos órgão de comunicação avançam que os corpos foram encontrado por um funcionário da mansão em que residiam já em estado de decomposição.

Hackman, de 95 anos, e a mulher, Betsy Arakawa, de 63, estavam em divisões diferentes, na sua mansão em Santa Fé, capital do estado de Novo México. O corpo de Hackman foi encontrado na cozinha, enquanto o da mulher estaria na casa de banho, rodeada de medicamentos.

Um dos cães do casal foi também encontrado morto. O canídeo estaria na mesma divisão de Arakawa, num caixote, segundo avança a agência Reuters.

Ainda de acordo com a Reuters, os funcionários que descobriram os cadáveres admitiram à polícia que a porta estaria ligeiramente aberta. Porém, sem qualquer sinal de arrombamento e sem sinais qualquer fuga de gás ou monóxido de carbono.

O xerife da esquadra de Santa Fe, Adan Mendoza, referiu, numa conferência de imprensa, que os cadáveres de Hackman and Arakawa estariam "em estado de decomposição". Nenhum dos cadáveres apresentavam sinais de traumas, apesar de aparentarem terem tido uma queda súbita.

Gene Hackman contracenou em mais de oitenta filmes e ganhou dois Óscares ao longo dos seus sessenta anos de carreira.