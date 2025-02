Trump discute com Zelensky: "Está a jogar com a III Guerra Mundial"

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia encontraram-se esta sexta-feira na Casa Branca, para assinar um acordo de exploração de minérios raros.

A conferência de imprensa ficou marcada por vários remoques, trocas de acusações e uma discussão com os jornalistas presentes na sala.

Donald Trump disse a Volodymyr Zelensky que "está a jogar com a III Guerra Mundial" e fez questão de dizer que não gostou de comentários "desrespeitosos" do chefe de Estado ucraniano.

O Presidente norte-americano disse que o Zelensky faz um acordo ou então os Estados Unidos abandonam as negociações com a Rússia.

"Devia estar agradecido" aos Estados Unidos, atirou Donald Trump, visivelmente exaltado.

O líder norte-americano garantiu ainda que "não está alinhado" com o Presidente russo, Vladimir Putin. "Estou alinhado com os Estados Unidos e com o bem do mundo", afirmou.

O Presidente ucraniano foi respondendo a Donald Trump e também ao vice-presidente, JD Vance, que também se encontrava na Sala Oval.

Volodymyr Zelensky disse que o Presidente Putin quebrou um cessar-fogo e está a matar o povo ucraniano.



[em atualização]