Trump discute com Zelensky. Presidente ucraniano abandona Casa Branca sem assinar acordo

Donald Trump disse a Volodymyr Zelensky: " Está a apostar com a Terceira Guerra Mundial e o que está a fazer é muito desrespeitoso com o país , este país que o apoiou muito mais do que muitas pessoas dizem que deveria ter sido feito."

O Presidente norte-americano ameaçou mesmo Zelensky: ou "faz um acordo ou então os Estados Unidos abandonam" as negociações com a Rússia.

"Estamos a tentar resolver um problema. Não nos diga o que vamos sentir, porque não está em posição de ditar isso exatamente. Não está em posição de ditar o que vamos sentir", disse.



"Devia estar agradecido" aos Estados Unidos, atirou ainda Donald Trump, visivelmente exaltado.

O líder norte-americano garantiu ainda que "não está alinhado" com o Presidente russo, Vladimir Putin. "Estou alinhado com os Estados Unidos e com o bem do mundo", afirmou.