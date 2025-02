Zelensky abandona a Casa Branca. Conferência de imprensa cancelada

A conferência de imprensa que estava marcada para depois do encontro foi, no entretanto, cancelada e, minutos depois, o Presidente ucraniano foi visto a abandonar o local com a sua comitiva.

Por sua vez, a conta oficial da Casa Branca na mesma rede social partilhou apenas um twit com a bandeira americana e a expressão tantas vezes usada por Donald Trump em campanha: America First (A América primeiro).

Do lado do Kremlin, Dmitry Medvedev também fez questão de manifestar publicamente a posição russa, colocando-se do lado de Trump e chamando "porco insolente" ao Presidente da Ucrânia. "O porco insolente finalmente recebeu uma bofetada apropriada na Sala Oval. Donald Trump está certo: o regime de Kiev está a jogar com a III Guerra Mundial".