Zelensky abandona a Casa Branca. Conferência de imprensa cancelada

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decidiu abandonar mais cedo a Casa Branca depois de uma acesa discussão pública com Donald Trump e o vice-Presidente norte-americano, JD Vance.

A conferência de imprensa que estava marcada para depois do encontro foi, no entretanto, cancelada e, minutos depois, o Presidente ucraniano foi visto a abandonar o local com a sua comitiva.

Recorde-se que Zelensky foi aos EUA na expectativa de assinar um acordo de minerais de terras raras. m

Na rede social que criou, Truth Social, Donald Trump diz que o encontro desta sexta-feira com Zelensky foi "muito significativo". O Presidente dos EUA garante que o seu homólogo ucraniano "não está pronto para a paz", especialmente "se a América estiver envolvida".

"Ele sente que o nosso envolvimento lhe dá uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem, quero paz", diz.

Na sequência da acesa discussão entre Zelensky e Trump, a que o mundo assistiu em direto esta sexta-feira, Trump garante que Zelensky "desrespeitou os Estados Unidos na sua querida Sala Oval".

Confirmando a saída de Zelensky, Trump termina a mensagem em jeito de desafio. "Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz".

"Vocês não estão sozinho"

Poucos minutos depois de Zelensky ter abandonado a Casa Branca, o primeiro-ministro polaco publicou, na rede social X (antigo Twitter), uma mensagem para Zelensky e para a Ucrânia.

Caro Zelensky, queridos amigos ucranianos, vocês não estão sozinhos", garantiu o líder polaco e ex-presidente do Conselho Europeu.