Zelensky agradece apoio de Portugal, após embate com Trump na Casa Branca

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o apoio do Governo português, após a discussão com Donald Trump, na Casa Branca, que foi transmitida em direto para todo o mundo.

Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, declarou ao homólogo da Ucrânia que este país "pode contar com Portugal", horas depois de uma altercação pública na Casa Branca entre os presidentes ucraniano e norte-americano.

“Falei há minutos com o meu amigo Andrii Sybiha, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, para lhe dizer, de viva voz, que a Ucrânia e o povo ucraniano podem contar com Portugal”, afirmou na rede social X o chefe da diplomacia portuguesa.

Na mesma rede social, Andrii Sybiha afirmou que o homólogo português lhe "reiterou que a Ucrânia pode contar com o apoio contínuo de Portugal".

"Estamos gratos por esta solidariedade. Ela demonstra que não estamos sozinhos na defesa dos nossos valores comuns", afirmou o chefe da diplomacia ucraniana.

Os presidentes da Comissão Europeia, do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu também vieram publicamente apoiar Zelensky, tal como o fizeram líderes de quase todos os países europeus, à exceção do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, que tem assumido posições muito próximas do líder russo Vladimir Putin.