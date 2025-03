Moscovo considera "completo fracasso" visita de Zelensky aos EUA

A Rússia qualificou este sábado de "completo fracasso" a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington, marcada pelo confronto público com o homólogo norte-americano, Donald Trump, e garantiu manter o objetivo de "desnazificar" Kiev.

Também reafirmou que os objetivos russos na Ucrânia "permanecem inalterados", nomeadamente a "desmilitarização" e a "desnazificação" do país e o "reconhecimento das realidades existentes no terreno".

A Rússia que invadiu a Ucrânia há três anos, exige ficar com quatro regiões no leste e no sul do país, além da Crimeia anexada em 2014, e que o Kiev não adira à NATO, o que já foi recusado pelos ucranianos.

A visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca na sexta-feira transformou-se num confronto verbal quando Donald Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, acusaram o líder ucraniano de não estar grato pela ajuda norte-americana e de recusar conversações de paz.

O confronto levou o Presidente ucraniano a abandonar prematuramente a Casa Branca, sem assinar o previsto acordo sobre minerais.