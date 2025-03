Ucrânia. Zelensky considera crucial apoio de Donald Trump

"É crucial para nós termos o apoio do Presidente Trump. Ele quer acabar com a guerra, mas ninguém quer a paz mais do que nós", afirma Zelensky numa mensagem na rede social X.

Volodymyr Zelensky chegou, entretanto, hoje, a Londres para conversações com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o rei Carlos III e os aliados europeus de Kiev.

"Estamos em Londres", disse o porta-voz de Zelensky, Sergei Nykyforov, aos jornalistas, acrescentando que o encontro com Keir Starmer está marcado para o início da noite, antes do encontro, no domingo, com o rei, e da cimeira com os líderes europeus.